Premium Het beste van De Telegraaf

Manchester City wil nu echt afrekenen met CL-frustratie Slaat Haaland met Manchester City toe op het moment suprême?

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Erling Haaland en Pep Guardiola. Ⓒ ANP/HH

MANCHESTER - Manchester City is een van de rijkste clubs ter wereld en stevent af op de negende Engelse landstitel, de vijfde in de afgelopen zes seizoenen. In veel opzichten hoort de club bij de elite van het mondiale voetbal, maar er is wel een belangrijk hiaat. Voor een club met zoveel sterren op het veld en geld op de bankrekening is de prijzenkast qua Europese trofeeën akelig leeg. Eén Europa Cup II, de prijs van het toernooi voor bekerwinnaars, staat erin. En die is 53 jaar geleden gepakt.