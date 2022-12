Eerbetoon Pelé: rouwbanden, vlaggen halfstok, Christusbeeld verlicht

In de Spaanse competitie La Liga, die donderdag weer werd hervat na het WK in Qatar, wordt voor alle wedstrijden een minuut stilte gehouden. In Frankrijk vond donderdagavond ook al een eerbetoon aan Pelé plaats en in de Australische voetbalcompetitie gaat dat eveneens gebeuren.

KNVB

De KNVB heeft nog niet bekend gemaakt of komende week ook in Nederland bij de hervatting van het seizoen wordt stilgestaan bij de dood van Pelé. Toen Diego Maradona ruim twee jaar geleden overleed, werd voor alle wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie een minuut stilte gehouden.

Bekijk ook: Dit was het leven van Pelé buiten het veld

FIFA hangt vlaggen halfstok

De wereldvoetbalbond FIFA heeft alle vlaggen op het hoofdkantoor in Zürich halfstok gehangen vanwege het overlijden van Pelé.

Het beroemde Christusbeeld op de berg Corcovado in Rio de Janeiro werd verlicht in de kleuren geel en groen, de kleuren van de Brazilië.