Amerika met invaller Pepi wint Nations League Concacaf

Chris Richards en Folarin Balogun kwamen tot scoren in het Allegiant Stadium, nabij Las Vegas. De eindstand was al na 34 minuten bereikt. Balogun (21) speelde pas zijn tweede interland na voor de VS gekozen te hebben. De aanvaller van Arsenal speelde als junior voor Engeland.

De Concacaf Nations League is de tegenhanger van de UEFA Nations League en is bedoeld voor landen uit de zogenoemde Concacaf-zone (Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied). De Amerikanen wonnen ook de eerste editie. Toen werd Mexico verslagen.

Bekijk ook: Spanje klopt Kroaten met eigen wapens en wint Nations League

Ricardo Pepi viel in de tweede helft in bij de Amerikanen. De aanvaller werd dit seizoen door FC Groningen gehuurd van Augsburg en PSV zou geïnteresseerd zijn in de spits. Ook oud-Heraclied Luca de la Torre speelde in de tweede helft.