Wesley Koolhof pakt titel op Roland Garros

Koolhof en Shibahara namen in de eerste set een 5-2 voorsprong, maar slaagden er niet in om het snel af te maken. In de tiebreak ging het nog bijna mis, maar met name dankzij Koolhof werd een 2-5 achterstand weggewerkt. Met een schitterende backhandreturn en een scherpe volley was de nummer elf van de wereld vanaf 5-5 beslissend in de tiebreak.

In de tweede set liep het Nederlands/Japanse tweetal vervolgens snel weg bij de opponenten. Scherp geconcentreerd spelen werd een grote voorsprong opgebouwd. Na bijna anderhalf uur mochten Koolhof en Shibahara de overwinning vieren.

Het betekent de eerste grandslamtitel voor Koolhof, die bekendstaat als een wereldtopper in het dubbelspel. In 2020 stond hij al weleens in de finale van het dubbelspel op de US Open, die verloor hij destijds aan de zijde van Nikola Mektic.

Sinds begin dit jaar vormt Koolhof een combinatie met Neal Skupski uit Groot-Brittannië. Met de Brit greep de tennissers uit Duiven dit jaar al vier toernooizeges. In Parijs verloor het tweetal in de kwartfinales van Marcel Granollers en Horacio Zeballos.