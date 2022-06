Wesley Koolhof pakt titel op Roland Garros, Rojer naar finale dubbelspel

Koolhof en Shibahara namen in de eerste set een 5-2 voorsprong, maar slaagden er niet in om het snel af te maken. In de tiebreak ging het nog bijna mis, maar met name dankzij Koolhof werd een 2-5 achterstand weggewerkt. Met een schitterende backhandreturn en een scherpe volley was de nummer elf van de wereld vanaf 5-5 beslissend in de tiebreak.

"Ik wil je bedanken voor het feit dat je ’ja’ zei op mijn verzoek"

In de tweede set liep het Nederlands/Japanse tweetal vervolgens snel weg bij de opponenten. Scherp geconcentreerd spelen werd een grote voorsprong opgebouwd. Na bijna anderhalf uur mochten Koolhof en Shibahara de overwinning vieren.

Bron: discovery+

De twee speelden op Roland Garros pas voor het eerst samen, benadrukte Shihabara na de finale. „Ik ben dankbaar voor het feit dat Wesley me heeft gevraagd om samen te spelen. Het was heel leuk”, zei de Japanse. „Toen ik voor het eerst begon met tennissen, speelden we met ons gezin van vijf vaak een gemengd dubbel. Het is daarom heel speciaal voor mij om juist het gemengd dubbel te winnen op een grand slam. Een droom is deze week uitgekomen.”

Koolhof kreeg na de finale als laatste het woord. „Het is altijd fijn om de laatste spreker te zijn, want dan is alles al gezegd”, zei de 33-jarige Nederlander lachend. „Ik wil je bedanken voor het feit dat je ’ja’ zei op mijn verzoek”, richtte hij zich tot Shibahara. „Ik vond het leuk om samen te spelen. Hopelijk kunnen we dat in de toekomst vaker doen. Je doet geweldig werk. Ga vooral zo door.”

Wesley Koolhof en Ena Shibahara hebben het naar hun zin op de baan Ⓒ ANP/HH

Het betekent de eerste grandslamtitel voor Koolhof, die bekendstaat als een wereldtopper in het dubbelspel. In 2020 stond hij al weleens in de finale van het dubbelspel op de US Open, die verloor hij destijds aan de zijde van Nikola Mektic.

Sinds begin dit jaar vormt Koolhof een combinatie met Neal Skupski uit Groot-Brittannië. Met de Brit greep de tennisser uit Duiven dit jaar al vier toernooizeges. In Parijs verloor het tweetal in de kwartfinales van Marcel Granollers en Horacio Zeballos.

Rojer op Roland Garros door naar finale dubbelspel

Jean-Julian Rojer heeft zich met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo uit El Salvador geplaatst voor de finale van het dubbelspel. In de halve finales was dat duo te sterk voor de Nederlander Matwé Middelkoop en diens partner Rohan Bopanna Het werd 6-4 3-6 7-6 (8) voor Rojer en Arévalo.

Voor Rojer, doorgaans onderdeel van het Nederlandse Daviscup-team, is het de eerste keer dat hij doorstoot naar de finale van het mannendubbel op Roland Garros. In 2012 en 2015 bereikte hij de halve finales. De 40-jarige dubbelspecialist won in 2014 met de Duitse Anna-Lena Grönefeld wel het gemengd dubbel in Parijs.

In de finale nemen Rojer en Arévalo het op tegen de winnaars van de wedstrijd tussen de de koppels Austin Krajicek/Ivan Dodig en Marcel Granollers/Horacio Zeballos.