‘Geen mooiere plek voor stadion dan aan de Maas’

Premium Voetbal

John van ’t Schip pal in Griekse heksenketel

De afvaardiging Nederlandse trainers in het buitenland is sterk uitgedund. Los van Peter Bosz bij Olympique Lyon komen de laatste der Mohikanen de komende week als bondscoaches in actie tijdens de kwalificatieduels voor het WK 2022 in Qatar: Dick Advocaat bij Irak, Bert van Marwijk bij Verenigde Ara...