Feyenoord jaagt met Jahanbakhsh op plek in halve finale Europa League

Feyenoord verschijnt om 21.00 uur met dezelfde basisformatie aan de aftrap als vorige week in het gewonnen thuisduel met AS Roma (1-0). Justin Bijlow verdedigt weer het doel van de koploper van de Eredivisie. Jahanbakhsh vormt de voorhoede met Santiago Giménez en Oussama Idrissi.

Mats Wieffer maakte vorige week het enige doelpunt tegen AS Roma. Hij kan zich geen gele kaart meer permitteren. De middenvelder is bij een volgende prent geschorst voor een mogelijke halve finale tegen Bayer Leverkusen of het Belgische Union.

AS Roma start zonder Dybala en Abraham

AS Roma begint zonder Paulo Dybala en Tammy Abraham. Beide aanvallers vielen vorige week geblesseerd uit tijdens het door hun ploeg verloren uitduel in De Kuip (1-0). Ze zitten wel op de bank.

Georginio Wijnaldum heeft een basisplaats tegen zijn oude club. De middenvelder, geboren in Rotterdam, viel vorige week na rust in voor AS Roma. De winnaar van het tweeluik stuit in de halve finales op Bayer Leverkusen of het Belgische Union.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko en Hartman; Wieffer, Szymański en Kökcü; Jahanbakhsh, Giménez en Idrissi.

Opstelling AS Roma: Patricio; Zalewski, Smalling, Diego Llorente, Mancini en Spinazzola; Cristante, Wijnaldum, Matic en Pellegrini; Belotti