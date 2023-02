Boscagli keert na kruisbandblessure terug in selectie PSV

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat hij met Jong PSV zou meereizen naar Engeland voor een wedstrijd in de Premier League International Cup, maar door het wegvallen van Obispo en Mwene heeft Van Nistelrooy de plannen gewijzigd.

„Olivier Boscagli is erbij. Hij is klaar om minuten te maken. Armando Obispo is geschorst. Phillipp Mwene heeft een hersenschudding en Anwar El Ghazi een spierblessure. Dat is een kwestie van een aantal weken. Mwene gaan we per dag bekijken.”

Onderschatting

Nog maar tweeënhalve week geleden ging PSV in de uitwedstrijd tegen FC Emmen pijnlijk met 1-0 onderuit nadat Mauro Junior een rode kaart had gekregen. De Braziliaan is ditmaal weer beschikbaar tegen FC Emmen. Dat geldt niet voor Rui Mendes, de speler van de Drentenaren die geblesseerd raakte bij de harde overtreding van de Braziliaan. Mauro meldde zich al tijdens de wedstrijd in de kleedkamer om zijn excuses te maken aan de onfortuinlijke Portugees.

Van Nistelrooy, die opnieuw Joël Drommel opstelt als bekerkeeper, is ervan overtuigd, dat zijn team ditmaal scherp voor de dag zal komen. ,,Als je daar twee weken geleden bent geweest en je verliest dan kan er geen sprake zijn van onderschatting.”

Niet rouleren

De PSV-trainer is niet van plan flink te gaan rouleren, zoals in het verleden wel eens gebeurde in het bekertoernooi, maar is wel beducht voor overbelasting gezien het intensieve programma van de komende periode. ,,Het doel is om door te gaan. Natuurlijk houd je rekening met de fitheid en de belastbaarheid. Het uitgangspunt is om met een zo sterk mogelijk team te spelen. Ik denk dat we een fitte selectie hebben. Fysiek zijn we op een hoog niveau. We hebben een brede selectie waarmee we de wedstrijd aankunnen.”

Met de nieuwelingen Thorgan Hazard en Patrick van Aanholt gaat Van Nistelrooy behoedzaam om, omdat zij bij hun vorige clubs weinig gespeeld hebben. ,,Zij zijn inzetbaar. We houden er rekening mee dat zij recent minder gespeeld hebben. We moeten hen slim brengen. Zij staan er goed op en het aantal minuten kan worden uitgebreid.”