Ad Roskam geniet van historische avond in Rome: ’We zitten op de goede lijn’

„Natuurlijk ontbraken er wel wat toppers. Maar als je in zo’n selectief programma drie onderdelen wint, dan betekent het dat je de coronaperiode heel goed bent doorgekomen en dat we op de goede lijn zitten”, zegt Roskam.

Ook de Atletiekunie moest in maart alle trainingsfaciliteiten sluiten toen het coronavirus in Nederland om zich heen begon te grijpen. „Maar we zijn goed in improviseren en strak organiseren”, zegt Roskam. „We hebben in een vroeg stadium weer trainingsmomenten en wedstrijden georganiseerd, waardoor we toch een heel behoorlijk seizoen met een goede opbouw hebben kunnen draaien.”

Het resulteerde in een zomer met fraaie prestaties. Zo verbeterde Sifan Hassan in Brussel het werelduurrecord, boekte Visser een reeks internationale overwinningen op de 100 meter horden en was er de doorbraak van de pas 20-jarige Bol. Visser en Bol voeren de wereldranglijst van dit jaar aan op respectievelijk de 100 en 400 meter horden.

„Je moet daar wel een kanttekening bij maken, want niet heel de wereld vliegt het circuit af. Maar gezien het niveau van de prestaties hebben we alle reden om heel blij en tevreden te zijn”, aldus Roskam. „We zien al een paar jaar dat er talent in de pijplijn zit, zoals we dat noemen. De ene atleet heeft wat langer nodig dan de andere om zich te ontwikkelen. De ontwikkeling van Femke is wel heel bijzonder. Iemand die op zo’n jonge leeftijd al zo snel is en dit niveau haalt, dat komt slechts zelden voor. Wat goed is, komt snel. En dat geldt zeker voor haar.”

Groei in de breedte

Roskam ziet de Nederlandse atletiekploeg ook in de breedte groeien. „Als de ene atleet een wat minder jaar heeft, dan stapt de ander naar voren. Dat betekent dat we in de breedte sterker worden. Daar streef je als bond naar. We willen over de hele linie beter presteren en minder afhankelijk zijn van één of twee toppers. Er zit heel veel potentie in deze groep, door alle generaties heen. Van een ’oudje’ als Churandy Martina, die nog steeds een belangrijke rol heeft, tot aan de junioren.”

Ad Roskam. Ⓒ APA

Een aantal Nederlandse atleten doet volgende week nog mee aan de laatste Diamond League in Doha, voor de meesten zit het seizoen er op. „We gaan daarna drie weken ’plat’ en vervolgens start het olympische seizoen 2.0”, aldus Roskam, doelend op de uitgestelde Spelen van Tokio. „Ja, ik heb daar heel veel zin in. Ik ga me niet aan voorspellingen wagen voor de Olympische Spelen. De focus ligt op ’heel’ blijven en progressie maken. Wat andere landen en andere atleten doen, hebben wij niet in de hand. Vergelijken is nu zo lastig. Maar de ontwikkelingen zijn gunstig voor ons.”