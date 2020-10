Blijdschap, maar geen tranen bij Adrie van der Poel

„Toen ik dat hoorde, was de eerste emotie ook verdwenen”, zei de altijd nuchtere oud-coureur. „Ik heb wel wat op televisie gezien, maar lang niet alles, en zeker de finale niet veel. Dat doe ik thuis, dan bekijk ik het slot op m’n gemak. Uiteraard ben ik hartstikke blij, al komen er geen tranen aan te pas. Waarom zou dat moeten? Ik weet wel hoe de sportbeleving van Mathieu eruitziet.”

Van der Poel maakte zich liever druk over alle ophef die de media volgens hem hadden veroorzaakt in de week voorafgaand aan de Ronde, na de ruzie tussen Wout van Aert en zijn zoon Mathieu die de afloop van Gent-Wevelgem had veroorzaakt. „Het leek net alsof dit seizoen slechts draaide om deze twee jongens, terwijl ik er wel vijf of zes kan opnoemen die zich hebben onderscheiden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Pogacar en Evenepoel. Zij zijn er maar bekaaid vanaf gekomen, en dat vind ik jammer.”

