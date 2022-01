Premium Het beste van De Telegraaf

Manchester United houdt volste vertrouwen in aan Everton verhuurde Nederlander Comeback-kid Donny van de Beek is nu aan zet

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Donny van de Beek is nu aan zet. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een duidelijker statement kon Manchester United niet maken. De Engelse grootmacht bleek de afgelopen dagen bereid mee te werken aan een verhuur van Donny van de Beek (24), maar een optie tot koop was onbespreekbaar. Daarmee maakten de Mancunians duidelijk nog het volste vertrouwen te hebben in de Nederlander, die tot de zomer van 2025 vastligt en ook nog een optiejaar in zijn contract heeft staan.