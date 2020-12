Eerste nederlaag John van den Brom met RC Genk

De eerste drie duels onder leiding van Van den Brom, die een maand geleden de overstap van FC Utrecht maakte, hadden ruime zeges opgeleverd. Excelsior Moeskroen werd met 4-1 verslagen, Cercle Brugge met 5-1 en Royal Antwerp FC met 4-2.

RC Genk blijft nog wel aan kop van de Jupiler Pro League, maar Club Brugge kan de koppositie overnemen bij winst of een gelijkspel zondag in de uitwedstrijd tegen Royal Antwerp FC.

Théo Bongonda van KRC Genk en Hannes Delcroix (RSC Anderlecht) strijden om de bal. Ⓒ BSR Agency

Het door Vincent Kompany getrainde Anderlecht bracht de achterstand op RC Genk terug tot vijf punten en meldt zich weer in de bovenste regionen. Michel Vlap kwam als vervanger van de met een enkelblessure uitgevallen Yari Verschaeren in de ploeg. Vlap was betrokken bij een opvallend incident. De Fries meldde zich met de bal in de hand bij de penaltystip om de strafschop te nemen, maar werd na enige gebakkelei weggestuurd door Nmecha. Derrick Luckassen ontbrak in de wedstrijdselectie.

De wedstrijd ging redelijk gelijk op, al had Anderlecht de betere kansen. De eerste grote kans was namens Anderlecht voor Hannes Delcroix (vorig seizoen op huurbasis actief voor RKC Waalwijk), terwijl Matt Miazga (ex-Vitesse) een grote kopkans voor de thuisploeg kreeg. Namens RC Genk miste topschutter Paul Onuachu een goede kans.

Na rust was er een schietkans voor Vlap en even voordat Anderlecht een penalty kreeg, ging de bal niet op de stip, toen Onuachu duidelijk zichtbaar werd vastgehouden in het zestienmetergebied. Met Cyriel Dessers (ex-NAC, ex-FC Utrecht en ex-Heracles) als extra aanvallende troef probeerde RC Genk nog de gelijkmaker te forceren, maar een echte vuist maken, lukte de ploeg van Van den Brom niet meer. De beste kansen waren op de counter voor Anderlecht, dat de zeeën aan ruimte onvoldoende benutte.