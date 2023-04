Wiegman moet na topscorer ook captain missen op WK

"We kunnen bevestigen dat Williamson een gescheurde voorste kruisband heeft opgelopen", aldus Arsenal in een verklaring. "Leah begint nu aan een periode van revalidatie en staat voor een langere periode aan de zijlijn. Ze zal te zijner tijd een operatie ondergaan."

Williamson had een belangrijk aandeel in de Europese titel van afgelopen zomer. Engeland versloeg op Wembley Duitsland in de eindstrijd.

Tekst gaat door onder de Tweet.

Wiegman moet het in Australië en Nieuw-Zeeland ook stellen zonder Arsenal-aanvalster Meth Mead, die eveneens lang uit de roulatie is met een knieblessure.

Engeland speelt de eerste WK-wedstrijd op 22 juli tegen Haïti. Daarna zijn Denemarken en China de tegenstanders in de groepsfase. Het toernooi begint op 20 juli.