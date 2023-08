PSV weet wie het kan treffen in Champions League-play-offs: Rangers FC of Servette FC

Het eerste duel voor de Eindhovenaren is thuis, de return uit.

De inzet van de play-offs is een plekje in de groepsfase van het hoofdtoernooi. Daarvoor is Feyenoord als landskampioen al geplaatst.

De Brabanders spelen deze en volgende week in de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz waar Kjell Scherpen (vorig seizoen keeper van Vitesse) onder de lat staat.

PSV moest het vorig jaar ook al opnemen tegen Rangers FC voor een plek in het hoofdtoernooi. De Schotten gingen door naar de groepsfase, maar beleefden daar vervolgens weinig plezier aan. Rangers, toen nog onder leiding van Giovanni van Bronckhorst, werd roemloos laatste in een groep met verder ook Napoli, Liverpool en Ajax door alle groepsduels te verliezen met als doelcijfers 2-22.

De aanval van Rangers heeft sinds deze zomer de nodige bekende gezichten met Danilo (ex-Ajax, ex-FC Twente en ex-Feyenoord), Sam Lammers (ex-SC Heerenveen en ex-PSV) en Cyriel Dessers (ex-NAC Breda, ex-FC Utrecht, ex-Heracles en ex-Feyenoord).

Bekijk hieronder de aankondiging van PSV.