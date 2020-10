Max Verstappen vindt zelf ook dat 2020 zijn beste jaar is

Max Verstappen. Ⓒ ANP/HH

PORTIMÃO - Rijdend in de huidige Formule 1-auto’s is het op veel circuits nauwelijks mogelijk om een voorganger te volgen, laat staan om in te halen. Nieuwe reglementen moeten dat vanaf 2022 veranderen. Al verwacht Max Verstappen dat manoeuvres langs een concurrent in Portugal zondag mogelijk wél mogelijk zijn. Al houdt hij ook wat dat betreft een slag om de arm.