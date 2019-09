’Dat is heerlijk voor Ajax-aanvallers’

Lisandro Martinez verzorgde de assist bij de 0-1 van Quincy Promes. Ⓒ BSR Agency

Lisandro Martinez is nu al een belangrijke aanwinst voor Ajax. Dat stelt Mario Been na afloop van het duel tussen Sparta en de regerend landskampioen (1-4). Waar de Argentijnse gifkikker eerder zijn waarde bewees in het hart van de defensie, maakt hij nu ook indruk op het middenveld. „Die jongen kan meer dan menigeen denkt”, aldus de rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement.