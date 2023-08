Drastische beslissing leidt tot windfoilgoud Luuc van Opzeeland in eigen land

DEN HAAG - Zijn zus beleeft misschien wel de mooiste stage die ze zich had voor kunnen stellen. In de week dat Luuc van Opzeeland geschiedenis schreef, werd Isabel door de organisatie van het WK zeilen ingezet als fotografe. Ze maakte zaterdagmiddag de mooiste stagefoto’s: die van haar twee jaar oudere broer voor wie voor het eerst in zijn leven het Wilhelmus klonk.

Luuc van Opzeeland pronkt met de Nederlandse vlag. Ⓒ Isabel van Opzeeland