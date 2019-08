FC Twente huurt linksback van Feyenoord

De club uit Enschede verwacht dat Verdonk in principe dit weekend tegen RKC al inzetbaar zal zijn, maar is nu nog in Georgië. De verdediger werd eerder door Feyenoord uitgeleend aan PEc Zwolle en NEC.

Het perspectief van Verdonk in Rotterdam was niet rooskleurig. Na Ridgeciano Haps en Tyrell Malacia zou hij pas als derde aan de beurt komen als eventuele linksback.