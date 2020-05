’Van Barneveld een uur lang tegen Phil Taylor’

Toen werd er gegooid met zogenaamde softtip-pijlen. Deze keer zullen beide dartslegende weer pijlen met stalen punten gebruiken. Beide darters komen in eigen huis in actie. „Paddy Power heeft gevraagd om ons tegen elkaar te laten spelen. Waarschijnlijk een uur lang”, vertelt Van Barneveld in gesprek met Bureau Sport.

Als de hernieuwde uitgave van de dartsklassieker er daadwerkelijk komt, is het niet de eerste keer dat Taylor en Van Barneveld elkaar in een wedstrijd van een uur treffen. In november 1999 was het ook al eens zover. Destijds klopte The Power Van Barneveld met 21-10 in legs. Twee maanden later vloog Van Barneveld er ook pardoes uit in de eerste ronde van het WK.

Raymond van Barneveld en Phil Taylor in 199 tijdens het duel van de eeuw. Ⓒ All Sports

De Nederlander was op dat moment de tweevoudig regerend wereldkampioen bij dartsbond BDO, terwijl Taylor bij de PDC al jaren de scepter zwaaide. In 2006 stapte Van Barneveld ook over naar de PDC en klopte hij begin 2007 Taylor in de WK-finale.

In het vervolg van hun carrière kwam het tweetal elkaar geregeld tegen. In het overgrote deel van de gevallen bleek Taylor, zestienvoudig wereldkampioen, een maatje te groot voor de vijfvoudig wereldkampioen uit Den Haag. In de WK-finale van 2009 nam Taylor revanche met een 7-1 zege in sets. Het gemiddelde van 110.94 is nog altijd het hoogste ooit in een eindstrijd van het belangrijkste toernooi ter wereld.

Taylor beëindigde begin 2018 zijn loopbaan. Twee jaar later gaf Van Barneveld er ook de brui aan. In totaal won Taylor 61 keer van zijn aartsrivaal. Daar staan achttien zeges van de Nederlander tegenover. Vier keer werd het gelijk.

