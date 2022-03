Ajax leefde mee met David Neres in Oekraïne

Ten Hag merkte dat vooral Antony zwaar van slag was. De 22-jarige Braziliaan trok veel op met Neres (24), die hem Amsterdam leerde kennen. „Antony heeft zeker een aantal dagen heel erg last van de situatie met Neres gehad”, verklaarde de trainer van Ajax. „Hij vond het heel erg moeilijk hoe hij daarmee om moest gaan. Hij was heel erg bezorgd. Dat lijkt me ook normaal als je zo’n broederband hebt, dat je die angsten deelt.”

Ajax kreeg zaterdag te horen dat Neres samen met andere Braziliaanse ploeggenoten veilig uit Kiev was vertrokken en vanuit Roemenië op weg naar Brazilië was. „Via de spelers is er contact geweest met David”, zei Ten Hag. „David heeft zelf contact gehad met ons teammanagement. Natuurlijk zijn we betrokken en hebben we meegeleefd. We zijn heel erg blij dat hij uit die oorlogssituatie vertrokken is en dat hij en zijn gezin weer veilig zijn.”