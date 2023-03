Kevin De Bruyne leidt België langs Duitsland in oefenduel

De Rode Duivels kenden een prima start in het RheinEnergie Stadion. Een snelle aanval in de 6e minuut ging via Romelu Lukaku naar aanvoerder Kevin De Bruyne, die Yannick Carrasco vond. Die rondde af. Drie minuten later stuurde De Bruyne Lukaku de diepte in. Die schoot meteen ook hard binnen. Lukaku kopte daarna nog op de lat.

Vlak voor de rust kwamen de Duitsers, die als gastheer van het EK van 2024 geen kwalificatie hoeven te spelen, terug in de wedstrijd. Lukaku kreeg de bal op zijn hand na een kopbal van Niclas Füllkrug. De spits van Werder Bremen benutte zelf de strafschop.

In de tweede helft zochten de Duitsers van bondscoach Hansi Flick naar de gelijkmaker. Een treffer van Timo Werner werd afgekeurd wegens buitenspel en uit een snelle tegenaanval was het De Bruyne die scoorde. Hij zette de aanval over links op via Leandro Trossard en maakte het zelf af. Serge Gnabry zorgde kort voor tijd nog voor de 2-3, maar de Duitsers konden de nederlaag niet meer voorkomen.

Het was voor de Belgen de eerste zege op Duitsland sinds 1954. De laatste zege op Duitse bodem dateerde zelfs van 1910.

Bij de Duitsers zal de kritiek op bondscoach Flick alleen maar toenemen. Duitsland werd, net als België, op het WK in Qatar al in de groepsronde uitgeschakeld. Voor de Duitsers was het al het tweede WK op rij waarin de groepsfase het eindstation was.

„We waren te passief. We hebben de tegenstander niet onder druk kunnen zetten en België heeft ons genadeloos uiteengespeeld”, zei Flick bij RTL. „We hebben het daarna omgezet en toen kwam er iets meer stabiliteit en na 30 minuten werd het iets beter”, zei de trainer. Toen stonden de Belgen al met 2-0 voor.