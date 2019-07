Lewandowski luidt noodklok bij Bayern

„Zonder nieuwe spelers wordt het komend seizoen heel moeilijk een grote prijs te veroveren”, toonde de dertigjarige goalgetter zich ongerust.

„Ik moet eerlijk zijn”, begon de topscoorder van de Bundesliga van vorig seizoen. „Op dit moment is het niet voldoende. Dat weet iedereen. Je kan op dit moment niet denken aan Champions League-winst. Daarvoor zijn er dringend versterkingen nodig.”

De Pool onderhandelt wel momenteel met de Rekordmeister over zijn contract, dat nog loopt tot medio 2021, tussentijds te verlengen tot juni 2023. „Er is nog geen akkoord, maar we zijn op de goede weg. Hoe lang het nog zal duren voor er witte rook is? Dat weet ik niet.”

Bayern brak in in de zomer haar transferrecord met de komst van Lucas Hernandez (voor zo’n tachtig miljoen euro van Atlético Madrid, red). Verder kwamen ook Benjamin Pavard (van VfB Stuttgart) en Jann-Fiete Arp (van Hamburger SV) de rangen versterken. Volgens het Spaanse Marca zou ook middenvelder Marc Rosa, die eind juni met Spanje Europees kampioen U21 werd, overkomen van Espanyol. Hij heeft een afkoopclausule van veertig miljoen euro in zijn contract staan.