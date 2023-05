Onrust bij PSG: Messi slaat na nederlaag training over voor bezoek aan Saoedi-Arabië

Voor de wedstrijd tegen Lorient was er een afspraak tussen staf en spelers: bij een zege kregen ze twee dagen (maandag en dinsdag) vrij, bij puntenverlies werden ze daags nadien gewoon om 11.00 uur op training verwacht en kregen ze dinsdag vrijaf. Op die manier wilden ze bij PSG vermijden dat hun sterren de tijd hadden om korte tripjes naar het buitenland te maken. Dat hadden sommigen vorige week wel gedaan en dat werd niet erg gewaardeerd door de staf.

Messi was maandag niet aanwezig op die training, volgens L’Equipe zonder toestemming. De Argentijn had verplichtingen in Saudi-Arabië. Hij moest voor twee dagen naar het Midden-Oosten voor zijn ambassadeurschap van Visit Saudi. Die trip had hij eerder al twee keer moeten uitstellen, ook vanwege slechte resultaten met PSG. Onder meer na de uitschakeling in de achtste finale van de Champions League tegen Bayern München.

Discussie

De trip naar Saudi-Arabië was deze keer volgens Messi echt niet meer uit te stellen. L’Equipe schrijft dat hij noch van coach Christophe Galtier, noch van technisch directeur Luis Ocampos toestemming kreeg om de training over te slaan. „Dat werd door PSG zelf noch bevestigd noch ontkend”, aldus L’Equipe. „Zijn afwezigheid in het Camp des Loges op maandagochtend was het onderwerp van veel discussie, waarbij sommige spelers hun verbazing uitspraken over het tripje.”

De toekomst van Messi in Parijs is hoogst onzeker. Zijn contract loopt er op 30 juni af en een verlenging lijkt er nog niet meteen aan te komen. Na het WK leek er een mondeling akkoord te zijn, maar om verschillende redenen heeft de Argentijnse wereldkampioen nog niet bijgetekend. Eerder waren er al geruchten over een terugkeer naar Parijs, een avontuur in de Amerikaanse MLS en een monsteraanbod uit het Midden-Oosten.

PSG staat met nog vijf speeldagen te gaan aan de leiding in de Ligue 1 met vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Marseille. De landstitel is nog niet binnen, maar lijkt dus wel in orde te komen. In de Champions League, jaarlijks de grote uitdaging, werd PSG in de achtste finale uitgeschakeld door Bayern München. En in de Franse beker werd de club ook al in de achtste finale uitgeschakeld door Marseille.