Lacazette mist topper tegen ManUnited

De recordaankoop van afgelopen zomer, die door Arsenal voor ruim 50 miljoen euro werd overgenomen van Olympique Lyon, bleef na rust achter in de kleedkamer. Mede dankzij twee doelpunten van Olivier Giroud, de vervanger van Lacazette, liep de ploeg van manager Arsène Wenger in de tweede helft weg bij Huddersfield. ,,Helaas is Alexandre er zaterdag zeker niet bij'', zei Wenger.

De Franse trainer was vol lof over Mesut Özil, die twee assists leverde en zelf ook een doelpunt maakte. ,,Zijn batterij was weer opgeladen, hij speelde fantastisch'', zei Wenger over de Duitse spelmaker, die zondag tegen Burnley ziek aan de kant bleef.