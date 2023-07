’Het wordt een man-tegen-mangevecht op de Colombier’

Alles draait in de dertiende etappe om de Grand Colombier. De slotklim van 17,4 (!) kilometer heeft in de laatste 3,4 kilometer een gemiddeld stijgingspercentage van 9,2 procent. Wat gaan we zien? Het titanenduel tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard? Of gaat er een vluchter met de zege aan de haal?

Breukink: „Deze rit kan inderdaad allebei de kanten op. Vluchters kunnen de kans krijgen, omdat de verschillen in het algemeen klassement al zo groot zijn. Maar het kan ook zo zijn dat Pogacar of Jumbo-Visma met Vingegaard voor de winst willen gaan. Hier gaan we echt de gevechten om tijd zien.”

Man-tegen-mangevecht

Om te vervolgen: „Donderdag was ook weer een pittige rit, de vermoeidheid zal mee gaan spelen. In 2020 klopte Pogacar hier Primoz Roglic volgens mij. En ook nu zal het een man-tegen-mangevecht gaan worden.”

Gaan we weer een duel zien tussen Vingegaard en Pogacar? Ⓒ ANP/HH

De Colombier wordt beklommen tijdens de nationale Franse feestdag, Quattorze juillet. Breukink verwacht dan ook wat Fransen in de ontsnapping. „Thibaut Pinot zat donderdag al in de vluchtersgroep, dus voor hem zal dat moeilijk worden. De betere klimmers die voor het algemeen klassement niet gevaarlijk meer zijn, durven ze wel de ruimte te geven.”

