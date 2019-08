Doelman Liverpool blundert na terugspeelbal Van Dijk

In de extra tijd van de eerste helft zette Sadio Mané Liverpool met een fraai schot vanaf de rand van het strafschopgebied op voorsprong. Roberto Firmino maakte er 0-2 van en de wedstrijd leek beslist.

In de slotfase ging Adrián, de tweede doelman van Liverpool, echter opzichtig in de fout door de bal - na een terugspeelbal van Virgil van Dijk - tegen Danny Ings aan te schieten. Via Ings verdween de bal in het doel. Verder kwam de thuisploeg niet. Het is de vijfde uitwedstrijd in de Premier League op een rij die Liverpool weet te winnen en dat was onder trainer Jürgen Klopp nog niet gebeurd.

Het was onzeker of Adrián wel mee kon doen in Southampton. De Spaanse keeper had aan de wedstrijd om de Europese Supercup een enkelblessure overgehouden, veroorzaakt door een fan die na afloop het veld bestormde. Bij Liverpool deden Georginio Wijnaldum en Van Dijk de hele wedstrijd mee.