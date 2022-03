Willem Janssen nieuwe technisch manager VVV

VVV-directeur Marco Bogers geeft aan dat de komst van Janssen onderdeel is van een koerswijziging binnen de club. ,,We hebben een technisch beleidsplan voor de periode 2022-2025 geschreven. Daarin wordt gesteld dat we een technisch manager willen hebben die eindverantwoordelijk is voor alle voetbalinhoudelijke zaken binnen VVV, voor zowel het eerste elftal als de jeugdopleiding. Met Willem halen we een persoon in huis die weliswaar onervaren is, maar wel de intelligentie heeft om strategisch en beleidsmatig te gaan werken’’, stelt Bogers, die aangeeft in Janssen altijd een toekomstig technisch manager te hebben gezien.

Inspiratiebron

,,Als ik Willem om een analyse van een speler vroeg, dan kreeg ik altijd een uiterst gedetailleerde beschrijving. Hij heef onder meer met toptrainers als Erik ten Hag, Co Adriaanse en Dick Advocaat gewerkt die zijn voetbalinhoudelijke denkwijze hebben verrijkt. Daarnaast spart hij momenteel met diverse technisch directeuren en geven we hem de mogelijkheid tot het volgen van cursussen en opleidingen om zich verder te ontwikkelen. Belangrijk voor VVV is tevens dat onze jonge spelers van het eerste elftal hem kennen. Er komt iemand binnen waar ze tegenop kijken en hen kan raken. Een inspiratiebron. Willem moet een brug slaan tussen het eerste elftal en de jeugdopleiding van VVV waarin hij zelf ook in speelde.’’

Janssen in een ver verleden in het shirt van VVV-Venlo. Ⓒ ANP/HH

De in Well opgegroeide Janssen doorliep de gehele jeugdopleiding van VVV, waar hij op 20 augustus 2004 zijn debuut maakte in het eerste elftal onder de toenmalige hoofdtrainer Adrie Koster. In 2007 promoveerde Janssen met de Koelclub naar de eredivisie. De verdediger had toen al een contract getekend bij Roda JC waar hij tot 2011 speelde om vervolgens naar FC Twente te verkassen. In Enschede won hij meteen de Johan Cruijff Schaal, de enige prijs in zijn voetbalcarrière. In 2013 tekende Janssen een contract bij FC Utrecht.

Toekomst Valckx

De verdediger kondigde vorige maand aan na dit seizoen te stoppen als voetballer. Over vier maanden begint hij aan een nieuw hoofdstuk in de voetballerij bij de club waar het allemaal voor hem begon. Met de komst van Janssen naar VVV is een vertrek van Stan Valckx nog niet definitief. De kans dat Valckx weggaat is groot, maar de huidige manager voetbalzaken krijgt de mogelijkheid om tegen een lager salaris onderdeel te blijven van het scoutingteam van VVV. Bogers: ,,Stan heeft altijd aangegeven graag nog een buitenlands avontuur aan te willen gaan. Hij kan ook een andere rol in de voetbalwereld gaan bekleden. Hij heeft een groot netwerk en beraadt zich momenteel over zijn toekomst.’’ Valckx zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

Janssen besloot begin dit jaar ondanks een doorlopend contract zijn actieve spelerscarrière bij FC Utrecht te beëindigen. De verdediger was in de loop van dit seizoen zijn basisplaats kwijtgeraakt. Janssen kreeg van FC Utrecht het aanbod om direct een nieuwe carrière op te starten door in te stromen als trainer in de academie of door als assistent van directeur voetbalzaken Jordy Zuidam ervaring op te gaan doen om op termijn in die functie door te kunnen stromen. De verdediger gaf aan dat zijn voormalige clubs Roda JC en VVV-Venlo geprobeerd hadden de routinier te verleiden tot een terugkeer in Limburg als speler. De captain van FC Utrecht had die belangstelling toen nog naast zich neergelegd.

De gedachte om af te bouwen in Limburg had wel even door zijn hoofd gespeeld, erkende Janssen, maar uiteindelijk gaf hij toen aan, dat hij zich met zijn vrouw en vier kinderen te veel gesetteld in de regio Utrecht vond om terug te keren in het land van bronsgroen eikenhout. ,,Natuurlijk heb ik daar een geweldige tijd gehad. Je verloochent niet waar je vandaan komt, maar wij voelen ons wel echt thuis hier. Daar heb je nog wel wat liggen, maar dit is echt ons thuis. Ga je dat dan nog opgeven om daar nog een jaar af te sluiten? Dan vraag je je af: Wat voegt dat nog toe? Vaak kan het ook alleen maar tegenvallen.”

Vereerd

Janssen gaf aan vereerd te zijn met de kansen die FC Utrecht hem bood om een nieuwe carrière op te starten. ,,Het is bizar wat er direct voor kansen komen. Het zegt ook wel iets over hoe je je hier bewogen hebt al die jaren. Het is fantastisch dat er zulke mooie kansen liggen. Ik moet voor mezelf de afweging maken. Als technisch manager ben je bezig met beleid en het geeft iets meer zekerheid, ook voor je gezin. Als trainer sta je nog op het veld, dat ligt misschien wat dichter bij me. Ik heb al de trainersdiploma’s UEFA-B en C. Als ik trainer word, dan weet ik dat ik uiteindelijk ook hoofdtrainer wil worden. Dat zal mijn ultieme ambitie zijn. Maar je weet dat die weg daar naar toe heel lang is. Als ik kies voor het technisch directeurschap dan kan ik al doende snel het vak leren. Ik ben mezelf aan het afvragen wat ik moet doen.”

Uiteindelijk is de keuze van Janssen gevallen op VVV, zijn oude club, om daar direct verantwoordelijkheid te gaan dragen als technisch manager. VVV is de club waar het voor Janssen allemaal begon in het betaald voetbal. De uit het Noord-Limburgse Well afkomstige Janssen kwam als 8-jarig jongetje terecht in de jeugdopleiding van VVV-Venlo, waarvoor de kasteleinszoon in 2004 zijn profdebuut maakte. Na drie seizoenen met de Venlonaren in de Eerste Divisie verkaste hij naar provinciegenoot Roda JC, waarvoor hij vier seizoenen in de Eredivisie zou spelen. In zijn eerste seizoen bereikte hij met de Kerkraadse ploeg de bekerfinale. Via een intermezzo bij FC Twente kwam Janssen terecht bij FC Utrecht, waarvoor hij nu bezig is aan zijn negende en laatste seizoen.

Aansprekende functie

Janssen is blij met de kans van VVV om als technisch manager aan de slag te gaan. ,,Het is een functie die me altijd al aansprak”, vertelt Janssen, die tussen 2004 en 2007 in het eerste elftal van VVV speelde. ,,Toen ik de kans kreeg om in deze functie aan de slag te gaan bij VVV, de club waar ik ook als voetballer ben begonnen, was het gevoel direct goed. Het is voor mij een geweldige kans om direct zo’n belangrijke functie te mogen bekleden. Zeker omdat ik kan beginnen in een warme en vertrouwde omgeving zie ik dit als de perfecte eerste stap in mijn nieuwe carrière.”

Bron: De Limburger