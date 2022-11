Bizar: keeper in Turkije neergeslagen met cornervlag

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

De bewuste aanval. Ⓒ Screenshot Twitter CNN Turk Spor

Als je denkt dat je alles wel hebt gezien in een voetbalstadion, think again. In Turkije bij de derby tussen Göztepe en Altay - op het tweede niveau - vond er in de 19e minuut een bizar incident plaats.