Spaanse media weten het zeker: ’Deze week beslissing over transfer Kylian Mbappé naar Real Madrid’

Volgens televisieprogramma El Chiringuito zou Mbappé een gesprek hebben aangevraagd met Nasser Al-Khelaïfi, de voorzitter van PSG, om hem te overtuigen om met Real Madrid te onderhandelen over een transfer.

Volgens Marca zou de transfer van Mbappé naar Madrid PSG kunnen helpen om de balans opnieuw naar de positieve kant te doen overhellen na de flinke salarishuizen van de nieuwe spelers Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum en Achraf Hakimi.

Afgelopen weekeinde werd Mbappé nog uitgefloten door de fans van PSG omdat hij zijn contract in Parijs, dat afloopt in 2022, voorlopig weigert te verlengen. Dat de Fransman niet te zien was op een foto van de PSG-spelers op het verjaardagsfeestje van Ander Herrera, doet de geruchten over een transfer naar Real alleen maar toenemen.