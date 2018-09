'Sterling is speciale voetballer'

Alsof het kampioenschap al binnen was, zo vierde de Spaanse trainer de zwaarbevochten overwinning. "Van zulke momenten moeten we genieten, je weet nooit wat de toekomst brengt'', zei Guardiola. "Natuurlijk willen we de Premier League winnen, dat is ons doel. Maar als je een wedstrijd zo ver in blessuretijd nog pakt, moet je dat ook vieren.''

Guardiola prijst zich gelukkig met Sterling, die afgelopen week ook al de winnende treffer maakte tegen Feyenoord (1-0) en Huddersfield Town (2-1). "Raheem wint wedstrijden voor ons. Hij is een speciale voetballer.''

Terwijl Guardiola juichend het veld in sprong, strompelde de geblesseerde Benjamin Mendy langs de zijlijn achter Sterling aan. De Franse linksback is herstellende van een zware knieblessure. "Hij ligt er zes maanden uit en rent dan zo langs de lijn. Hij is gek'', zei Guardiola met een knipoog.