Primoz Roglic vreest gevaar: ’Er gaan veel aanvallen komen’

Primoz Roglic. Ⓒ EPA

LYON - In de bochtige straten van Lyon was het zaterdag oorlog. Geen finale om als klassementsman het verschil te maken, veilig binnenkomen luidde het devies. Al was daar toch opeens een onverwachte naam te bekennen die in het kielzog van Julian Alaphilippe meesprong. Titelverdediger Egan Bernal leek nog niet bezig met de loodzware bergrit van deze zondag, of juist wel, en wilde nog even profiteren van de gevaarlijke achtbaan in Lyon.