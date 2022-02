Olympisch nieuws: Patrick Roest al vroeg in actie op 10 kilometer, Jorrit Bergsma in rit 4

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Patrick Roest: „Het klinkt allemaal wel heel heftig, terwijl het niet zo bijzonder is.” Ⓒ HH/ANP

Patrick Roest in tweede rit op 10 kilometer, Jorrit Bergsma in rit 4

11.27 uur: Patrick Roest komt op de Olympische Spelen in Beijing al in de tweede rit van de 10 kilometer in actie. De winnaar van olympisch zilver op de 5000 meter op deze Spelen neemt het op tegen de Italiaan Michele Malfatti. Jorrit Bergsma, de olympisch kampioen van de Spelen van Sotsji 2014 op de 10 kilometer, rijdt na de dweilpauze in rit vier tegen Aleksander Roemjantsev uit Rusland.

Wereldrecordhouder en topfavoriet Nils van der Poel komt na Bergsma het ijs op. Hij neemt het in de vijfde rit op tegen de Italiaan Davide Ghiotto. In de laatste van de zes ritten schaatst titelverdediger Ted-Jan Bloemen uit Canada tegen de Belg Bart Swings.

De 10 kilometer in de National Speed Skating Oval begint vrijdag om 09.00 uur Nederlandse tijd.

Mikaela Shiffrin weet nog niet of ze van start gaat. Ⓒ HH/ANP

Goggia slaat super-G op Spelen over, Shiffrin wel van start

11.11 uur: De Italiaanse skiester Sofia Goggia slaat op de Olympische Spelen de super-G van vrijdag over. De 29-jarige Goggia, een van de meest succesvolle skiesters dit seizoen in de wereldbeker, is herstellende van een knieblessure en voelt zich niet fit genoeg voor deelname aan de super-G. De Italiaanse hoopt volgende week wel haar olympische titel op de afdaling te kunnen verdedigen.

Goggia ging eind vorige maand onderuit in de super-G bij de wereldbeker van Cortina d’Ampezzo. Ze hield aan die val een verrekking van de kruisbanden en een klein breukje in een kuitbeen over. Goggia besloot zich niet te laten opereren, in de hoop op tijd fit te zijn om in China een gooi te doen naar nieuw olympisch succes. De Italiaanse won dit seizoen vier van de vijf wereldbekerwedstrijden op de afdaling.

Mikaela Shiffrin gaat na enige bedenktijd wel van start. De 26-jarige Amerikaanse viel deze week uit op zowel de reuzenslalom als de slalom en dat leidde tot twijfels over haar vorm. De tweevoudig olympisch kampioene en leidster in het algemene wereldbekerklassement besloot na de laatste training zich niet terug te trekken voor de super-G.

Tweede titel voor langlaufster Therese Johaug

10.03 uur: De Noorse langlaufster Therese Johaug heeft bij de Winterspelen in Beijing haar tweede olympische titel op een individueel onderdeel veroverd. Op de 10 kilometer bleef ze de Finse Kerttu Niskanen na een spannende race van iets meer dan 28 minuten nipt voor. Het verschil tussen goud en zilver bedroeg welgeteld 0,4 seconde. Krista Parmakoski, ook een Finse, eindigde op ruim een halve minuut van de winnares als derde.

De 33-jarige Johaug pakte zaterdag de eerste gouden medaille die bij deze Spelen op het spel stond. Dat deed de veertienvoudig wereldkampioene op de skiatlon over 15 kilometer, een combinatie van 7,5 kilometer klassieke stijl en 7,5 kilometer vrije stijl.

Johaug veroverde in 2010 in Vancouver met haar land de olympische titel op de 4x5 kilometer estafette. Vier jaar later pakte ze in Sotsji zilver op de 30 kilometer vrije stijl en brons op de 10 kilometer klassieke stijl.

Van oktober 2016 tot april 2018 was ze geschorst wegens doping en daardoor kon ze niet deelnemen aan de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. Ze testte positief op een verboden middel dat ze naar eigen zeggen via een zonnebrandmiddel, dat ze op haar lippen had gesmeerd, in haar lichaam had gekregen.

Aantal coronagevallen op Spelen loopt weer iets op

07.44 uur: Het aantal positieve coronatests op de Olympische Spelen van Beijing nam de afgelopen dagen steeds verder af, maar is nu weer iets gestegen. Afgelopen dag testten negen deelnemers aan de Winterspelen positief. In zes gevallen gebeurde dat bij aankomst op het vliegveld van Beijing; binnen de zogeheten ’gesloten superbubbel’ in China testten drie mensen positief. Zeven van de negen coronagevallen zijn sporters of officials.

China voerde woensdag in totaal 71.516 tests op het coronavirus uit. Alle deelnemers aan de Spelen, van sporters tot journalisten, worden dagelijks getest. Op de luchthaven arriveerden woensdag 61 deelnemers, ruim de helft daarvan sporters en hun trainers die nog in actie gaan komen.

Dinsdag werden vijf nieuwe coronagevallen geconstateerd. Dat was het laagste aantal sinds het begin van de telling op 23 januari, toen de eerste atleten en coaches naar China gingen. Maandag waren er zes positieve uitslagen. In totaal zijn sinds 23 januari al ruim 1,1 miljoen coronatests uitgevoerd op de Winterspelen.

Nathan Chen volgt Yuzuru Hanyu op als kampioen kunstrijden

06.37 uur: De Amerikaanse kunstrijder Nathan Chen heeft Yuzuru Hanyu onttroond als olympisch kampioen. De 22-jarige Chen zette eerder deze week in de korte kür al een wereldrecord neer met 113,97 punten en hij maakte het donderdag af in de vrije kür (218,63). De Japanner Hanyu, de olympisch kampioen van Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018, eindigde achter twee landgenoten op de vierde plaats.

De 27-jarige titelverdediger was in de korte kür al niet verder gekomen dan de achtste score. Hanyu had de afgelopen jaren veel last van blessures en het was zelfs lang onzeker of hij kon meedoen aan de Spelen. Hij hoopte net als de Zweed Gillis Grafström in 1920, 1924 en 1928 drie keer op rij olympisch kampioen te worden, maar Hanyu kon in Beijing niet meedoen om het goud. De Japanner ging in de afsluitende vrije kür twee keer onderuit, onder meer bij een poging om als eerste kunstrijder een viervoudige axel uit te voeren.

Terwijl Hanyu de nodige foutjes maakte, zette Chen een vrijwel perfecte kür neer. Op de muziek van Rocket Man van Elton John kwam de wereldkampioen van 2018, 2019 en 2021 tot een puntentotaal van 218,63, iets onder zijn eigen wereldrecord. De Amerikaan pakte het goud met een totaal van 332,60 punten, ruim 20 punten meer dan de Japanner Yuma Kagiyama (310,05). Het brons ging naar diens landgenoot Shoma Uno (293,00). Hanyu viel met 283,21 buiten het podium.

„Dit betekent alles voor me”, zei Chen, wiens ouders uit China komen. Hij werd zelf geboren in Salt Lake City. „Via mijn familie heb ik een speciale band met Beijing. Geweldig om hier olympisch kampioen te worden. Het was een heel leuke kür om te schaatsen, het ging als een wervelwind voorbij. Na de laatste sprong voelde ik dat ik wel eens kon gaan winnen.”

Chen pakte eerder deze week met de VS al zilver in de landenwedstrijd achter Rusland, al zijn de medailles vanwege een „juridische kwestie” nog altijd niet uitgereikt. De Russische kunstrijdster Kamila Valieva zou positief hebben getest op doping.

Bekijk ook: Nederland zakt twee plaatsen in medaillespiegel en staat nu vierde

Chloe Kim is dobllij met haar gouden race. Ⓒ HH/ANP

Chloe Kim opnieuw de beste op de halfpipe

04.48 uur: De Amerikaanse snowboardster Chloe Kim heeft net als vier jaar geleden de olympische titel op de halfpipe gewonnen. De 21-jarige Amerikaanse veroverde in het Genting Snow Park in Zhangjiakou het goud voor de Spaanse Queralt Castellet. De Japanse Sena Tomita pakte het brons.

Titelverdedigster Kim zette in haar eerste run een score neer van 94,00 punten. De Amerikaanse kwam in de tweede en derde run ten val, maar zag haar topscore niet in gevaar komen. Daar kwamen de concurrenten niet aan. Castellet noteerde in de tweede run een score van 90,25. Tomita haalde in dezelfde run een score van 88,25.

Kim veroverde op 17-jarige leeftijd bij de Spelen van Pyeongchang goud op de halfpipe met een score van 98,25.

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.