Sterk Oranje komt met schrik vrij en opent EK met zege op Oekraïne

Het was de eerste zege van Oranje op een EK-eindronde sinds de 2-0 zege op Roemenië in de groepsfase van EURO 2008. De levendige openingswedstrijd zal de Oranje-koorts, die Nederland al zo lang niet meer heeft gekend, flink aanwakkeren de komende dagen. Oranje vervolgt het toernooi donderdag in Amsterdam tegen Oostenrijk, dat de eerste groepswedstrijd met 3-1 won van Noord-Macedonië.

Een hoofdrol bij de goede EK-aftrap van Oranje was weggelegd voor Georginio Wijnaldum, die als aanvoerder een heel goede wedstrijd speelde en in de 52e minuut de ban brak en daarmee het startsein gaf voor een Oranje-feestje.

Georginio Wijnaldum viert de 1-0. Ⓒ ANP

Sfeer

De sfeer in de Johan Cruijff ArenA was voorafgaand aan de wedstrijd al aanstekelijk en het Wilhelmus werd massaal meegezongen met koning Willem-Alexander en koningin Maxima onder het gehoor. Een paar maanden geleden leek het nog moeilijk voorstelbaar, dat er zoveel mensen op de tribune aanwezig zouden kunnen zijn bij de aftrap van EURO 2020. Het Oranje-publiek zong uitbundig mee en wapperde met rood-wit-blauwe vlaggen bij het eerste duel van het Nederlands elftal op een groot toernooi sinds de derde plaats op het WK 2014 in Brazilië. Sindsdien ontbrak Oranje zeven lange jaren op het hoogste podium door het mislopen van de kwalificatie voor EURO 2016 en het WK 2018 en verplaatsing van EURO 2020 vorig jaar door de coronacrisis.

Frank de Boer stuurt zijn spelers aan. Ⓒ RENE BOUWMAN

Frank de Boer

Bondscoach Frank de Boer leek de afgelopen dagen een open boek wat betreft zijn opstelling in de eerste EK-wedstrijd van Oranje, maar kwam toch met een verrassing op de proppen. Owen Wijndal, die verwacht was als wingback aan de linkerkant, moest plaatsmaken voor Patrick van Aanholt, die bij zijn invalbeurten in de oefeninterlands tegen Schotland en Georgië een goede indruk had gemaakt en er meer blijk van had gegeven te begrijpen wat er van een linksback gevraagd wordt in het door De Boer gebruikte 5-3-2 systeem.

De Bosschenaar, die al in 2013 onder Louis van Gaal zijn debuut maakte in Oranje (in de oefeninterland tegen Colombia mocht hij één minuut meedoen), mocht daardoor als basisspeler zijn debuut maken op een groot toernooi. In de eerste helft onderscheidde Van Aanholt zich met een even scherpe als gedurfde tackle op de bal toen Yarmolenko namens Oekraïne opstoomde richting het Oranje-doel.

Denzel Dumfries mist in de openingsfase een grote kans. Ⓒ ANP

Wonder

De wedstrijd was ongekend levendig begonnen met aanvallende intenties van beide kanten en het was een wonder, dat er niet gescoord werd. Met name Oranje deed zichzelf daarmee tekort. Met zeven doelpogingen in de eerste tien minuten legde het Nederlands elftal een dadendrang aan de dag, die sinds de cijferaars kansen zijn gaan tellen op EK-eindrondes (sinds 1980 gebeurt dat) nooit eerder was vertoond. Memphis Depay binnen twee minuten, Denzel Dumfries in de vijfde minuut en captain Georginio Wijnaldum met een gevaarlijk schot in de zevende minuut hadden al de score kunnen openen.

Daar stelde Oekraïne dreigende counters tegenover, maar Maarten Stekelenburg hield zijn doel relatief eenvoudig schoon. Met zijn basisplaats tegen Oekraïne is Stekelenburg de oudste Nederlandse voetballer ooit op een groot toernooi geworden. De doelman van Ajax was in de Johan Cruijff ArenA 38 jaar en 264 dagen oud en overtrof daarmee Edwin van der Sar, die in de kwartfinale van EURO 2008 tegen Rusland 37 jaar en 236 dagen oud was. Voor Stekelenburg betekende de basisplaats tegen Oekraïne een rentree op het EK-podium na maar liefst 3283 dagen. De goalie was ook van de partij bij de laatste EK-deelname van Oranje in 2012 in Polen en Oekraïne, die uitliep op een grote deceptie door drie nederlagen in de groepsfase. Na 2012 speelde Stekelenburg in acht jaar tijd maar vier interlands, maar door de dopingschorsing van Andre Onana bij Ajax is Stekelenburg terug in beeld gekomen en door het wegvallen na een positieve coronatest van Jasper Cillessen is hij na negen jaar zelfs weer eerste keus bij het Nederlands elftal op een toernooi. Overdreven druk kreeg Stekelenburg het niet, maar als hij er moest staan, trad hij goed op, zoals vlak voor rust toen opnieuw Yarmolenko gevaarlijk was.

De basiself van Oranje. Ⓒ AFP

Teleurstelling

Dat Oranje met 0-0 de kleedkamer in moest, was een teleurstelling, want het Nederlands elftal had voldoende kansen om op voorsprong te komen. Na de furieuze openingsfase was aanvoerder Wijnaldum dicht bij de openingsgoal, maar zijn licht van richting veranderde afstandsschot werd door de Oekraïense doelman Heorhiy Bushchan met de nodige moeite uit zijn doel geslagen. Vlak voor rust kreeg Dumfries, die veel aanvallende intenties toonde, een goede kopkans, maar het gevoel voor richting van de PSV’er was ver te zoeken.

Zoals steeds de afgelopen jaren waren Depay en Wijnaldum de gevaarlijkste Oranje-spelers. Het mocht dan ook geen verrassing heten, dat Wijnaldum de score opende. De kersverse middenvelder van Paris Saint-Germain reageerde alert en schoot een rebound, die de Oekraïense doelman Bushchan weggaf, beheerst in. Zijn 23e interlandgoal in zijn 76e interland voor het Nederlands elftal, een voortreffelijk moyenne voor een middenvelder.

Wout Weghorst loopt juichend weg na zijn 2-0. Ⓒ RENE BOUWMAN

Bijzonder voetbalverhaal

Met die goal leek het verzet van Oekraïne, dat er na rust al nauwelijks meer aan te pas kwam, gebroken. Enkele minuten later verdubbelde Wout Weghorst de marge. De spits uit Borne vierde het doelpunt met de van hem bekende leeuwengebaren en kreeg veel meeval vanuit de ArenA. Het is dan ook een heel bijzonder voetbalverhaal dat de tukker aan het schrijven is. Nadat hij meer dan een jaar door de bondscoaches was genegeerd ondanks zijn geweldige scoringsstatistieken in de Bundesliga haalde De Boer hem toch bij de EK-selectie en stootte hij zelfs direct door naar een basisplaats. Die hij tegen Oekraïne waarmaakte door knoerthard te werken en net als tegen Georgië een goal te maken. Oranje leek het duel freewheelend uit te kunnen spelen en De Boer bracht Owen Wijndal en Nathan Aké in voor Patrick van Aanholt en Daley Blind, maar het werd toch nog spannend, omdat Andriy Yarmolenko de bal magnifiek in de bovenhoek boven Stekelenburg krulde, de mooiste goal van EURO 2020 tot nu toe.

Georginio Wijnaldum baalt. Ⓒ HH/ANP

Feeststemming

Daardoor werd het nog een nerveuze slotfase en het leek op een geweldige deceptie uit te gaan draaien toen Roman Yaremchuk er zelfs 2-2 van maakte, maar Oranje rechtte de rug en wist er een slotoffensief uit te persen. Het was PSV’er Dumfries, die met zijn enorme aanvalsdrift bij de twee eerste goals betrokken was, die in de 85e minuut de winnende goal binnen kopte en zo alsnog voor een feeststemming zorgde in de Johan Cruijff ArenA.