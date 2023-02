Emmen laat zien Locadia goed te kunnen gebruiken, maar dwingt wel gelijkspel af

Emmen had dit seizoen thuis alleen nog van AZ verloren. Marco van Ginkel, die dinsdag vlak voor het sluiten van de markt de overstap maakte van PSV naar Vitesse, kent de valkuilen van de Oude Meerdijk. Op de tribune zag hij op 24 januari hoe zijn vorige werkgever PSV er ten onder ging.

Van Ginkel begon, net als Nicolas Isimat Mirin, op de bank. Cocu had wel een basisplaats ingeruimd voor Davy Pröpper, die naast Melle Meulensteen op het middenveld speelde. In de aanvallen die tot een 0-2 voorsprong leidden, had dat duo geen direct aandeel.

Die twee goals kwamen voort uit snelle tegenaanvallen waarbij respectievelijk Million Manhoef en Carlens Arcus volgens een ingestudeerd patroon de diepte zochten. Vooral de manier waarop Kasper Kozlowski na een keer raken Manhoef alleen voor de keeper zette was bijzonder fraai. Net als Arcus, die voor de eerste Haïtiaanse treffer in de Eredivisie zorgde, maakte hij alleen voor doelman Mickey van der Hart geen fout. Beide goals kwamen na aanvallen over de flank waar Lorenzo Burnet na een half uur met een blessure was weggevallen.

Negen blessuregevallen

Die blessure kon er nog wel bij, net als het wegvallen van Jeroen Veldmate in de pauze. Emmen-trainer Dick Lukkien moest toch al een negental spelers missen. Mede door de komst van Mike te Wierik kon hij het verdedigend allemaal wel opvangen. Maar voorin was het behoorlijk improviseren. Jasin Assahnoun, de enige overgebleven aanvaller, kreeg Mark Diemers naast zich.

Juist dat tweetal zorgde ervoor dat Emmen toch weer uitzicht kreeg op een resultaat. Met hulp van Vitesse-doelman Kjell Scherpen, die een schot van Diemers los liet. Assahnoun reageerde attent en scoorde voor het eerst in de Eredivisie. Dat gebeurde op slag van rust. Vijf minuten voor tijd volgde de verdiende gelijkmaker. Een inzet van invaller Ole Romeny belandde via de buik van Vitesse-verdediger Dominik Oroz in het Arnhemse doel.

Emmen maakt 2-2: de spelers van Vitesse balen. Ⓒ ProShots

Dat Emmen een fout en een hoop oppertunisme nodig had om gevaarlijk te worden was typerend. Lukkien, die voor de 250ste keer als verantwoordelijke op de bank zat, onderkende dat probleem. Hij wilde, naast Oussama Darfalou, in de voorbije transferperiode nog een spits toevoegen aan de selectie. Op Bas Dost had hij niet echt gerekend. Maar dat Daishawn Redan op het laatste moment naar Italië verkaste en Youri Regeer bedankte voor de eer waren forse tegenvallers.

Gecharmeerd van Locadia

De trainer van Emmen heeft de hoop nog niet opgegeven. Hij liet weten dat hij wel gecharmeerd is van Jurgen Locadia, de voormalige spits van onder meer PSV, die momenteel zonder club zit. Het duel met Vitesse vormde nog eens het bewijs hoezeer zijn ploeg om een makkelijk scorende spits verlegen zit. Emmen had veel balbezit en bleef de aanval zoeken. Maar het slaagde er maar sporadisch in om zelf iets af te dwingen. Emmen opereerde langs als een wolf zonder tanden. Het moest lang wachten op fouten van de tegenstander. Scherpen bleef soms grabbelen, maar dat had verder geen consequenties. Emmen leek te verliezen tot de buik van Oroz uitkomst bracht.

Bero is boos

Matus Bero was niet bij met scheidsrechter Bas Nijhuis. Hij kreeg geel omdat hij om medische assistentie vroeg voor een ploeggenoot die op de enkel was geraakt. „Voor zo’n verzoek om hulp heb ik nog nooit een gele kaart gekregen”, denkt Bero dat Nijhuis hem verkeerd begreep. De consequenties voor de aanvoerder van Vitesse zijn groot. Hij stond op scherp en is nu geschorst voor de wedstrijd op 12 februari thuis tegen FC Utrecht.

Bero kon het verschil tussen de goede eerste helft en de matige tweede helft wel verklaren. „Om succesvol te zijn moeten we ons negentig minuten aan het uitgestippelde plan houden. Dat hebben we na de rust niet gedaan en dat moeten we onszelf verwijten”, was hij niet tevreden met het 2-2 gelijke spel.

Bekijk ook: FC Emmen hengelt transfervrije Mike te Wierik binnen

Bekijk hier de stand in de Eredivisie.