Rinus van Kalmthout neemt revanche met vijfde plaats

Van Kalmthout, die rijdt voor Ed Carpenter Racing, revancheerde zich tijdens de Indy GP op de Indianapolis Motor Speedway zodoende voor een dramatisch debuutweekend in Fort Worth, waarin hij crashte in de training en race.

De coureur die in de Verenigde Staten als Rinus VeeKay door het leven gaat, moest daarna een maand geduld hebben voor zijn volgende race. Hij maakte in Indianapolis onder meer dankbaar gebruik van een gele vlag-situatie, direct na een pitstop. De race werd, net als in Fort Worth, gewonnen door Scott Dixon. Volgende week wacht alweer een dubbele wedstrijd in Wisconsin.