Irene Schouten met toptijd opnieuw de beste en bezorgt Nederland ook goud op 5000 meter

Isabelle Weidemann, de Canadese die in de voorlaatste rit de te kloppen tijd voor Schouten neerzette, pakte het zilver in 6.48,18. Het brons was voor de Tsjechische Martina Sablikova: 6.50,09. Schouten was ingedeeld in de zesde en laatste rit, samen met de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Dat was dezelfde tegenstander als op de 3 kilometer, maar de Italiaanse (zaterdag nog winnares van het zilver) speelde deze donderdag geen rol.

Sanne in ’t Hof, de enige andere Nederlandse deelneemster aan de 5 kilometer, nam het in de derde rit, net voor de dweil, op tegen de Russin Natalia Voronina en kwam tot de zevende tijd: 6.59,77. Voor de schaatsster van Gewest Fryslân is het haar eerste optreden op de Spelen.

Sanne in ’t Hof in actie tijdens de 5 kilometer in Peking. Ⓒ ANP/HH

Schouten won vier jaar geleden brons op de massastart tijdens de Winterspelen van Pyeongchang. In Peking hoopt ze haar totaal aantal olympische medailles op te schroeven naar vijf. Na de 3 en de 5 kilometer komt ze ook nog in actie op de ploegachtervolging en de massastart.

Op dat laatste onderdeel, een soort mini-marathon, is ze al jarenlang een van de grote favorieten. Zo won ze twee keer de wereld- én Europese titel en werd ze sinds 2013 acht keer Nederlands kampioen.