LIVE Kan Irene Schouten haar gouden buit verdubbelen met winst op 5 kilometer?

Schouten is ingedeeld in de zesde en laatste rit, samen met de Italiaanse Francesca Lollobrigida. De 29-jarige rijdster heeft daarmee dezelfde tegenstandster als tijdens de 3000 meter.

Volg de wedstrijd vanaf 13.00 uur live via het olympisch match center.

Schema

Momoka Horikawa - Maryna Zuyeva Mei Han - Magdalena Czyszczon SANNE IN ’T HOF - Natalia Voronina (gevolgd door dweilpauze ) Martina Sablikova - Misaki Oshigiri Isabelle Weidemann - Ragne Wiklund IRENE SCHOUTEN - Francesca Lollobrigida

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Schouten won vier jaar geleden brons op de massastart tijdens de Winterspelen van Pyeongchang. In Peking hoopt ze haar totaal aantal olympische medailles op te schroeven naar vijf. Na de 5 kilometer komt ze ook nog in actie op de ploegachtervolging en de massastart.

Op dat laatste onderdeel, een soort mini-marathon, is ze al jarenlang een van de grote favorieten. Zo won ze twee keer de wereld- én Europese titel en werd ze sinds 2013 acht keer Nederlands kampioen.

Schaatsster Sanne in ’t Hof van TeamNL met haar coach Henk Hospes. Ⓒ ANP

Sanne in ’t Hof

Sanne in ’t Hof, de enige andere Nederlandse deelneemster aan de 5000 meter, neemt het in de derde rit, net voor de dweil, op tegen de Russin Natalia Voronina. Voor de schaatsster van Gewest Fryslân is het haar eerste optreden op de Spelen. De Russin is de wereldrecordhoudster op de 5000 meter met een tijd van 6.39,02 minuten.

Isabelle Weidemann uit Canada, de winnares van zilver op de 3000 meter, komt in de voorlaatste rit in actie. Ze neemt het op tegen de Noorse Ragne Wiklund. De Tsjechische Martina Sablikova, de winnares van goud op de 5000 meter op de Spelen van Vancouver 2010 en Sotsji 2014, rijdt in de vierde rit tegen de Japanse Misaki Oshigiri. De titelverdedigster op de 5000 meter, Esmee Visser, is er niet bij in Beijing.