Column Van Marwijk ziet Argentijnen aanvallender spelen dan Nederland: ’Omgekeerde wereld’

Nooit eerder ontliep het Nederlands elftal tijdens de eindronden van het WK tot en met de kwartfinale een of meerdere tegenstanders uit Europa. Na Senegal in het openingsduel volgden louter landen van andere continenten. Oud-bondscoach en Telesport-columnist Bert van Marwijk gaat dieper in op die bijzondere situatie van Oranje.