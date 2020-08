Dit is de superploeg van Jumbo-Visma

Primoz Roglic en Tom Dumoulin. Ⓒ ANP/HH

Jumbo-Visma start na de coronavertraging over precies een week in Nice aan zijn ultieme missie van dit jaar die moet eindigen in de Tour-zege. Onderweg verloor de Nederlandse topploeg in Steven Kruijswijk een van zijn kopmannen, maar met Tom Dumoulin en Primoz Roglic is er nog altijd een superduo over. Het regende overwinningen vanaf de hervatting van de competitie, liefst tien zeges werden er in een tijdsbestek van twintig dagen geboekt, meer dan welke ploeg ook. Dit zijn de acht renners die Jumbo-Visma naar de heilige graal in het wielrennen moeten sturen.