Max Verstappen grijpt in België zesde podiumplek op een rij

Lewis Hamilton boekte in België, waar de zevende GP van het seizoen werd verreden, zijn vijfde overwinning in de huidige Formule 1-jaargang. Het was de 89e zege in de carrière van de Brit. Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas moest genoegen met plek twee.

Alexander Albon, de nummer twee bij Red Bull achter Verstappen, kwam na 44 ronden als zesde over de finish. Achter de sterk uit hoek komende Renault-coureurs Daniel Ricciardo en Esteban Ocon. Ricciardo pakte tevens een bonuspunt. Hij noteerde tijdens de race de snelste rondetijd.

Duel

Verstappen had een prima start en leek even verderop, op Camel Straight, een inhaalpoging te kunnen ondernemen op Bottas, maar aan het einde van het rechte stuk moest hij juist achterom kijken vanwege de aanstormende Ricciardo. De twee oud-teamgenoten vochten zij-aan-zij bochten lang een mooi duel uit, maar uiteindelijk behield Verstappen zijn positie. Het bleek eigenlijk zijn enige duel van de race.

Crash

Crashes van Antonio Giovinazzi en George Russelll in ronde 11 ontketende een pitstop-bal. Pierre Gasly, als enige op de hardst beschikbare band gestart, bleef wél op de baan en klom daardoor op naar plek vier, met Hamilton, Bottas en Verstappen in slagvolgorde voor hem. Uiteindelijk finishte de oud-teamgenoot van Verstappen, die de race als tiende begon, knap als achtste.

Ferrari

Ferrari sloeg andermaal een modderfiguur. Het hele seizoen loopt het al niet bij de Italiaanse renstal en ook in Spa kwam de rode brigade totaal niet uit de verf. Sebastian Vettel en Charles Leclerc kwamen tekort in duels met mannen als Gasly (AlphaTauri) en Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) en lieten hun ongenoegen meermaals duidelijk blijken over de boordradio.

Uiteindelijk finishte Vettel als 13e en Leclerc als 14e. Vorig jaar won Leclerc nog op het circuit in de Belgische Ardennen.

