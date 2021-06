Hugo de Jonge ziet onschuldig virus de kop opsteken: Oranje-koorts!

EK voetbal

Weer hoofdrol voor Denzel Dumfries op EK: ’Dit begint op een jongensdroom te lijken’

Het Nederlands elftal won donderdagavond op het EK met 2-0 van Oostenrijk in de Johan Cruijff ArenA. En weer was het ’Man of the Match’ Denzel Dumfries met een hoofdrol in de zege. „Dit begint langzaam op een jongensdroom te lijken.”