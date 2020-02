Sjaak Troost en Dick Advocaat verdienen het om snel vastgelegd te worden

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Gevalletje boemerang. Sjaak Troost kan volgens de Vrienden van Feyenoord op 1 maart niet terugkeren als commissaris van Feyenoord. Met als argument dat commissaris Troost dan over Troost als technisch directeur ad-interim moet oordelen. Vanuit het oogpunt van zuiver bestuur valt hiervoor iets te zeggen. Maar wie het functioneren van Troost ook tegen het licht houdt bij Feyenoord; het eindoordeel dat over acht dagen geveld mag worden, kan niet anders dan positief uitvallen voor Troost. Daarom staat niets een terugkeer van de oer-Feyenoorder in de rvc in de weg.