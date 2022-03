Slot: ’We moeten Ajax er slecht laten uitzien’

Voetbal

FC Twente legt druk bij AZ met kleine zege op PEC Zwolle

In de strijd om de vierde plaats heeft FC Twente de druk bij AZ gelegd. De Enschedese ploeg, die vorige week door de zege op de directe concurrent in Alkmaar qua punten langszij was gekomen, heeft een voorsprong van drie punten genomen door een 1-0 zege op hekkensluiter PEC Zwolle. AZ, dat donderdag...