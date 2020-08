Westerlo vangt bot bij rechter: Belgische Eerste Klasse ’gewoon’ met achttien clubs

Geen seizoen op het hoogste niveau voor Bob Peeters, de trainer van Westerlo. Ⓒ BSR Agency

BRUSSEL - Een rechtbank in Antwerpen heeft voetbalclub KVC Westerlo donderdag ongelijk gegeven in het kort geding dat de club tegen de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) had aangespannen.