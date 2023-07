Rico Verhoeven staat open voor nieuw gevecht met Badr Hari: ’Zou heel mooi zijn’

VLAARDINGEN - Rico Verhoeven (34) betreedt dinsdagmiddag uren voordat hij op het vliegtuig stapt voor zijn vakantie in strak maatpak een oud pakhuis in Vlaardingen. Vanachter de designerzonnebril gaat de blik op de (kick)boksring in het midden, die hij lang heeft moeten missen. Nog even, weet hij. Dan mogen na een zware knieblessure alle remmen weer los voor het vervolg van zijn carrière, wat het summum van ’Team Rico’ moet worden. „Ik denk dat jullie een Rico gaan zien als nooit tevoren”, zegt Verhoeven.

„Badr en ik komen veel meer met elkaar overeen, dan we verschillen.” Ⓒ René Bouwman