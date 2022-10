Verstappen ontspannen richting mogelijke kampioensrace: ’Ontlading nu sowieso anders’

Autosport

Verstappen in Japan terug op ’heilige’ grond: ’Ik kon het niet geloven’

Dat Max Verstappen op het circuit van Suzuka zijn tweede wereldtitel kan pakken is bijzonder. Japan vormt voor de familie Verstappen heilige grond. Niet alleen reed vader Jos er zijn laatste race in de koningsklasse, het is ook het land waarin zijn zoon zijn eerste meters in een Formule 1-auto maakt...