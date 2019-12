Hari: ’Ik keer terug’

„Ik wil mijn hele leger bedanken voor deze prachtige vechtavond”, begint Hari. „Jullie zijn geweldig en ik kan niet omschrijven wat ik voelde toen ik in de ring stapte in deze gekke atmosfeer. Het was uniek en ik ben zo trots op jullie steun.”

Hari benadrukt daarna nogmaals hoeveel moeite hij heeft om zich bij de verliespartij neer te leggen en gaat verder met zijn bericht. „Ik heb de wereld laten zien dat ik nog steeds de meest dominante vechter ben in het zwaargewicht. Ik ben ervan overtuigd dat ik de kampioensriem ga veroveren.”

Als Hari zijn woorden waar wilt maken, dan moet hij voor de derde keer in de ring stappen met Verhoeven. Hari sprak daarbij positief over zijn tegenstander. „Ik wil Rico bedanken voor zijn sportiviteit na mijn blessure. Ik keer terug. Wees voorbereid.”

