Barcelona vecht, maar komt net tekort tegen Napoli

Een discutabele strafschop hielp Barcelona na een uur spelen terug in de wedstrijd. Een voorzet van Adama Traoré werd met de vingertoppen beroerd en prompt werd een tegenaanval na Napoli onderbroken door een ingreep van de VAR. Scheidsrechter Istvan Kovacs wees naar de stip en Ferran Torres faalde niet: 1-1. Het was een geschenk voor een hardwerkend en energiek Barça, dat de sympathie van het thuispubliek voor zich won. Niet langer zijn er fluitconcerten uit teleurstelling. De situatie van een groeiend Barcelona is omarmd.

Fris

Trainer Xavi gunde Sergio Busquets en Gavi overigens rust. Frenkie de Jong speelde ruim een uur en ging balend naar de kant voor Busquets. Zijn trainer wil De Jong zo fris houden als hij de laatste weken opereert, maar aan alles was te zien dat er voor De Jong geen einde hoefde te komen aan het Europa League-duel. Bij Barça ontbrak overigens ook Dani Alves (38), omdat hij niet is ingeschreven voor het Europa League-toernooi. Dat komt omdat clubs in de winter slechts drie nieuwe aanwinsten extra mag inschrijven in Europees verband. Dat waren de aanvallers Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang en Ferran Torres.

De Catalanen kwamen in de eerste helft op achterstand. Na een schotje van Nico Gonzalez en een uitbraak van de Italianen via spits Victor Osimhen (gestopt met de knie door Marc-André Ter Stegen), kreeg Torres de grootste kans van de eerste helft. Zijn schot vloog ver naast en uit de tegenaanval schoot Piotr Zielinski na een half uur spelen in twee instanties raak.

Redder in nood

Bij het vertrek van Frenkie de Jong, was daar ook de entree van Ousmane Dembélé. De man die komende zomer transfervrij vertrekt wegens absurde salariseisen, kreeg een striemend fluitconcert bij binnenkomst en bij elk balcontact. Tot het moment dat Barça enorm begon te drukken voor de 2-1. Het mooiste moment? De wissel Luuk de Jong voor Aubameyang in minuut 86. Juichend werd de Nederlander verwelkomd, die zondag tegen Espanyol in minuut 96 de gelijkmaker binnenkopte. Het geloof in de pinchhitter is enorm gegroeid. Hij wordt gezien als redder in nood en met een omhaal was hij minuten later direct dicht bij de 2-1. Het ’Luuk, Luuk, Luuk!’ schalde van de tribunes van Camp Nou.

In blessuretijd legde hij terug op Torres, die daarmee de 2-1 op een presenteerblaadje kreeg, maar net als een minuut of drie voor tijd over en naast schoot. De chaos in de slotfase voor de goal van Napoli was enorm, maar een 2-1 kwam er niet. Barça vecht zich een weg omhoog onder Xavi, maar wacht een hels karwei in Napoli om de kwartfinales van de Europa League te bereiken volgende week donderdag.

