VIDEO Barça-fans vragen ex-speler Rakitic letterlijk de kleren van het lijf

Zondagavond speelde hij met Sevilla weer eens in Camp Nou en na de wedstrijd waren er heel wat fans die graag zijn shirt zouden hebben. Omdat hij er natuurlijk maar eentje heeft, gaf hij niet veel later ook zijn voetbalbroekje weg. Uiteindelijk liep hij alleen nog in zijn onderbroek over het veld.

Rakitic verliet Barcelona in 2020 en door corona was dit de eerste keer dat hij sindsdien in een vol Camp Nou speelde. Hij kreeg heel wat steun van de Barça-fans. Zo werd hij voor de wedstrijd getrakteerd op een applaus.

Winnen lukte hem echter niet met Sevilla, het werd 1-0. Maar hij verloor er zijn glimlach niet door en gaf na de pot voetbal dus zijn volledige uitrusting weg.