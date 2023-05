Doek valt voor FC Groningen na puntendeling bij Go Ahead

FC Groningen degradeerde 25 jaar geleden voor het laatst uit de Eredivisie en had vervolgens twee seizoenen nodig om weer naar het hoogste niveau te promoveren. Daarna volgden er 23 jaren bovenin de voetbalpiramide met daarin een paar grote successen voor de club, waaronder een paar Europese avonturen met mooie wedstrijden tegen Fiorentina en natuurlijk de KNVB-bekerwinst in 2015. Dit seizoen viel er een stuk minder te genieten in de Euroborg. Onder de nieuwe trainer Frank Wormuth presteerden de Groningers ver onder de maat en zijn vervanger Dennis van der Ree kreeg de boel ook niet meer aan de praat.

Zondag vocht de ploeg in de Adelaarshorst voor zijn allerlaatste kans, al zou een zege aan de Vetkampstraat - zelfs voor de meest optimistische fans - vooral uitstel van executie betekenen. Dat uitstel leek er ook even te komen, toen het al vroeg raak was voor de bezoekers. Oliver Antman gaf laag voor vanaf rechts en Ricardo Pepi tikte attent binnen. Daarna kregen beide ploegen de nodige mogelijkheden met de grootste voor de thuisploeg, maar Oliver Edvardsen kopte net naast. Na een halfuur was het alsnog raak. De opgekomen Bas Kuipers vond Willum Thór Willumsson die beheerst afrondde. De IJslander had enkele minuten later de 2-1 moeten maken, maar stuitte van dichtbij op Peter Leeuwenburgh. De gastheren toonden zich naarmate de eerste helft vorderde de betere, alleen vergaten ze om dat uit te drukken in de score.

Ook de rust hielp Groningen niet om het ritme van de behoorlijke openingsfase te hervinden. Al binnen de minuut werd er flink geklungeld achterin, maar de aanvallers van Go Ahead waren niet in staat om te profiteren. De ploeg van René Hake hoefde op zijn beurt ook niet echt te jagen op de zege, want het wist door de gang van zaken op Woudestein - waar Excelsior tegen Feyenoord onderuit ging - dat het zich zonder te winnen al veilig zou spelen. Groningen kreeg zodoende in de slotfase ook nog wat kansjes via een vrije trap net buiten het strafschopgebied van Daleho Irandust, maar hij schoot in de muur. Go Ahead liet het op zijn beurt na om via bijvoorbeeld Dario Serra alsnog de winnende te maken.

Coach Van der Ree noemt degradatie FC Groningen een mokerslag

Trainer Dennis van der Ree van FC Groningen sprak van een mokerslag na de degradatie uit de Eredivisie. De coach hoopte in Deventer nog stiekem nog op een ontsnapping. ,,Je weet dat het lastig gaat worden, maar misschien gebeurt er nog een wonder”, zei hij bij ESPN. „Het is echter een mokerslag. Iedereen is aangeslagen in de kleedkamer.”

Van der Ree zei geen spijt te hebben dat hij is ingestapt bij de club waarmee hij zondag degradeerde. „Ik vind het heel erg klote voor de club dat ze in de Keuken Kampioen Divisie moeten gaan spelen, maar ik heb die keuze gemaakt.” Onder Van der Ree won Groningen slechts eenmaal.

De trainer verving de in november ontslagen coach Frank Wormuth, aanvankelijk op interim-basis maar later ook voor de rest van het seizoen. „Er werd een trainer gezocht, maar die werd niet gevonden. De sfeer was oké, dus gingen ze het met mij doen met een aantal beloftes. Zo zouden er waar nodig versterkingen worden gehaald die fit waren en er meteen konden staan, maar die zijn niet gekomen.”

Van der Ree zei dat hij eind januari wist dat het wel eens moeilijk kon gaan worden om zich te handhaven in de Eredivisie. „Er zijn op het laatste moment wel wat noodgrepen geweest, die ons spel iets beter hebben gemaakt, maar het was niet voldoende om ons uit degradatiegevaar te helpen.”

Of hij door de degradatie zelf imagoschade heeft opgelopen, daar wilde de 44-jarige coach nu niet te veel over nadenken. „Misschien wel, maar dat is niet iets wat me nu bezighoudt”, zei hij. „We zijn net gedegradeerd. Ik weet niet hoe mijn toekomst eruit gaat zien. Ik ga hard werken en me omhoogknokken, hetzelfde geldt voor Groningen.”

Aanvoerder FC Groningen biedt excuses aan na degradatie

Aanvoerder Mads Bech Sørensen van FC Groningen zei dat de degradatie veel pijn deed. „Ik wil sorry zeggen tegen alle fans. We zijn allemaal heel teleurgesteld en hebben een rotgevoel”, zei Sørensen bij ESPN.

Sørensen zei dat de ploeg hoop had gehad in Deventer, ondanks dat het zelfvertrouwen laag was na de vele nederlagen. „Toen we scoorden kregen we hoop en die hielden we ook toen we een doelpunt tegen kregen. We moeten leren van de fouten maar voor nu zijn we vooral teleurgesteld.”

De 24-jarige Deense centrale verdediger werd in januari gehaald van Brentford uit de Premier League en speelde uiteindelijk acht competitiewedstrijden voor Groningen.